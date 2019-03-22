Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki 22.03.2019 10:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Golan Tepeleri kararına ilişkin "ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise skandal karara ilişkin "Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.