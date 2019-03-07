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Bakan Çavuşoğlu'ndan taksicilere ÖTV sözü

07.03.2019 17:11

İzmir’e yaptığı ziyarette taksi şoförleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksilerde Haziran 2019’a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılmasıyla ilgili çalışma yapacaklarının sözünü verdi.


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