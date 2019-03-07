Bakan Çavuşoğlu'ndan taksicilere ÖTV sözü 07.03.2019 17:11

İzmir’e yaptığı ziyarette taksi şoförleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksilerde Haziran 2019’a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılmasıyla ilgili çalışma yapacaklarının sözünü verdi.