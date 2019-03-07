Bakan Çavuşoğlu'ndan taksicilere ÖTV sözü

İzmir’e yaptığı ziyarette taksi şoförleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksilerde Haziran 2019’a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılmasıyla ilgili çalışma yapacaklarının sözünü verdi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan taksicilere ÖTV sözü07.03.2019 17:11
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