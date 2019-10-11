Bakan Çavuşoğlu'ndan kara propaganda açıklaması: Lastik yakıp Türkiye bombalıyor... |Video 11.10.2019 12:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye'nin Suriye operasyonu ilk gündem maddesiydi. Bakan Çavuşoğlu, ''Biz daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gördük. Türkiye'ye kimse ders veremez, Türkiye'nin sivil hassasiyeti biliniyor. Lastik yakıp Türkiye bombalıyor diyorlar. Kara propagandalar bizi kararlılığımızdan vazgeçirmez.'' dedi.