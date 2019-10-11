Haberler Web TV Bakan Çavuşoğlu'ndan kara propaganda açıklaması: Lastik yakıp Türkiye bombalıyor... |Video

Bakan Çavuşoğlu'ndan kara propaganda açıklaması: Lastik yakıp Türkiye bombalıyor... |Video

11.10.2019 12:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye'nin Suriye operasyonu ilk gündem maddesiydi. Bakan Çavuşoğlu, ''Biz daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gördük. Türkiye'ye kimse ders veremez, Türkiye'nin sivil hassasiyeti biliniyor. Lastik yakıp Türkiye bombalıyor diyorlar. Kara propagandalar bizi kararlılığımızdan vazgeçirmez.'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları