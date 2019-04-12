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Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere tokat gibi cevap

12.04.2019 11:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın." dedi.


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