Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 tepkisi: Türkiye'ye kimse talimat veremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruandalı mevkidaşı Sezibera ile ortak basın açıklaması yaptı. ABD ile yaşanan S-400 gerginliğine değinen Çavuşoğlu, "ABD'nin attığı adımlar ortaklığa uygun değil. Hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400'ü aldık, teslimi konuşuluyor" dedi. G-20 zirvesindeki Erdoğan- Trump görüşmesiyle de ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Osaka görüşmesi için teyitleştiler." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 tepkisi: Türkiye'ye kimse talimat veremez24.06.2019 14:36
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