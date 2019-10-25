Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Kırmızı bülten olan teröristle görüşme kabul edilemez 25.10.2019 13:06

Bakü'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, "Hakkında bir arama olan kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik. Interpol'ün kırmızı bülteni var diye." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıklamalarda bulundu.



Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:



''Suriye'nin sınır toprak bütünlüğü önemli. Bize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi önemli. Teröristlerin çekilmesi için takipçisi olacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buralar Suriye'nin topraklarıdır. Türkiye'de 3,6 milyondan fazla mülteci göçmen var. Bunların evlerine dönebilmesi için gerekli çalışmaları da yapacağız. Büyük bir oyunu bozduk. Bundan sonra da teröristlerden arındırılması ve göçmenlerin dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.



TERÖRİST MAZLUM KOBANİ AÇIKLAMASI

Hakkında bir arama olan kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik. Interpol'ün kırmızı bülteni var diye.