Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna rest: Kimse Türkiye'ye ultimatom veremez (Video) 13.06.2019 13:03

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz." ifadelerini kullandı. ABD'nin F-35 mektubu ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez." diyerek rest çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz.

ABD'NİN F-35 MEKTUBU

Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir.

İDLİB'DEKİ SON DURUM

İdlib'de biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Rejim burada okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. 200 bin sivil evini terk etmiş durumda. Bu felakettir. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil. Bu sabah 10'uncu gözlem üssümüze yönelik bir saldırı oldu, 3 askerimiz hafif şekilde bundan etkilendi. Bunun kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile bu konu ile ilgili görüşüyoruz. Rejim bu saldırılarını sürdürürse gereğini yapıyoruz. Bundan kimsenin tereddütü olmasın.