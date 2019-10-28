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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ile güvenli bölge anlaşmasıyla ilgili flaş açıklamalar

28.10.2019 14:57

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka bir şey beklenmez. 150 saat sonunda YPG'liler çekilmezse Kobani'den Irak'a kadar 444 km'de 30 km derinliğe çekilmezlerse Türkiye bu teröristleri buradan temizler.'' dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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