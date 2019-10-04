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Bakan Çavuşoğlu'dan Macron'a sert tepki: Türkiye'yi suçlaması kabul edilemez

04.10.2019 11:32

Son dakika haberi... Ankara'da Sığınmacı Toplantısı'nda açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  "Macron'un Türkiye'yi suçlaması kabul edilemez." dedi.


Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile yaptığı toplantıyı değerlendirdi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ''(Göç konusunda) AB'nin Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördük ama sözlerin de tutulması gerekiyor. Macron'un Türkiye'yi suçlaması kabul edilemez. Önümüzdeki süreçte atılması gereken adımları samimi bir şekilde konuştuk. Verimli bir toplantı geçtiğini söyleyebiliriz. Güvenli bölgeyi de konuştuk.'' ifadelerini kullandı.

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