Bakan Çavuşoğlu: Trump Türkiye'yi kaybetmek istemiyor 22.07.2019 11:45

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu ABD tarafından Türkiye'ye yönelik uygulanabilecek olası yaptırım iddialarına ilişkin "Trump yaptırım uygulamak istemiyor, CAATSA yaptırımlarını da engelleyebilir. Trump Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Trump Türkiye'ye önem veriyor. İki lider de ilişkilerin sürmesinden yana." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor. Projenin diğer ortakları ABD'nin F-35 kararına karşı. Aksilik olmasın diye diplomatik kanallar işliyor. Yaptırımlar konusunda ABD'de anlaşmazlıklar var. Trump yaptırım uygulamak istemiyor, CAATSA yaptırımlarını da engelleyebilir. Trump Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Trump Türkiye'ye önem veriyor. İki lider de ilişkilerin sürmesinden yana. S-400 sistemi Patriot'tan daha iyi ve ileri bir sistem. S-400 hava savunma sistemi 2020'den önce aktif hale gelecek.

RUSYA'NIN SU-35 TEKLİFİNE YANIT

F-35 projesinin ortağı olarak 1.4 milyar dolar para ödedik. Diyelim ki en kötü senaryo oldu o zaman nasıl S-400 için başka arayışlara girdiysek Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyacını başka kaynaklardan gidermeye çalışır, bu en doğal hakkıdır.



OLASI YAPTIRIM DURUMUNDA TÜRKİYE'NİN ATACAĞI ADIMLAR

ABD'nin bize yönelik adımları olursa bizim de ABD'ye vereceğimiz cevaplar olacaktır, bu gayet doğal ama bu bizim tercihimizdir, tercih etmeyiz. İki NATO müttefiki olarak sürdürmek isteriz. ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız.

TÜRKİYE'NİN NATO'DAN ÇIKARILACAĞI SÖYLENTİLERİ

Türkiye'nin NATO'dan çıkarılabilmesi mümkün değildir.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Doğu Akdeniz'de çözüm için iş birliğine varız. Yunanistan'la ilişkilerin normalleşmesini isteriz. Rum kesiminin muhatabı KKTC'dir. Rum kesimi KKTC'nin önerisini reddetmiştir. Rum kesimi kaynakları kimseyle paylaşmak istemiyor. Kaynak paylaşımı için atılan adımları destekleriz. Bölgede sismik gemimiz ve iki tane de sondaj gemimiz var. AB arabuluculuk yapmalı. Almanya'nın inisiyatif almasını destekleriz. Tersine adım atılırsa varlığımızı artırırız. Kendi kıta sahanlığımızdaki hakları kimseye sorgulatmayız.