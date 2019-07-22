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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye ve İdlib konusunu görüştü

22.07.2019 17:22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye ve İdlib konusunu görüştü.


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