Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye ve İdlib konusunu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye ve İdlib konusunu görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye ve İdlib konusunu görüştü22.07.2019 17:22
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