Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi fakat Temyiz davasından vazgeçmedi. Hakan Atilla zor şartlarda bile doğru olanı savundu. Bir an önce Halk Bank davası kapanmalı." açıklamalarında bulundu.
Bakan Çavuşoğlu önemli detayı açıkladı! Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi ama...24.07.2019 15:26
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