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Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında kritik görüşme

29.03.2019 10:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek'te başladı.


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