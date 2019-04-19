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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk

19.04.2019 12:38

S-400 ve F-35 tartışması hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk" dedi.


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