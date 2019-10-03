Bakan Berat Albayrak'tan vergi düzenlemesi açıklaması: Geniş kapsamlı bir çalışmamız var (Video) 03.10.2019 15:15

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. 2. el konut alımlarıyla ya da lüks ürünlere ilişkin vergi düzenlemesi olacak mı? sorusuna Albayrak, "Yakın vadede göreceğiz, çok geniş bir çalışmamız var. 80'lerden bugüne gelen bir vergi mimarimiz var. 1 yıldır uzun bir süreçte küresel paydaşlarla uyumlu, adaletli bir vergi reformu üzerine paket paket çalışıyoruz.'' dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Ekonomi Programını (YEP) kamuoyu ile paylaşan ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uygulayacağı planları açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aHaber ve aPara canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye son 1 yılda çok tarihi bir süreçten geçti. Son 1 yılda yaşananlardan sonra Türkiye olarak ağır tecrübelerle engin kazanımlar elde ettik. Türkiye olarak güçlü bir şekilde kararlı ve dik duruşla süreci yönetirsek her daim kazanacağımızı ifade ettik. Ekonomik olarak geldiğimiz noktada kazanımlarımız var. Enflasyonda atılan senkronize adımlarla son 1 bir yılda yapılan 2 seçime rağmen en düşük rakamları gördük. Dengelenme süreci başarıyla ilerliyor.

"ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Cari denge, enflasyon dengesi, bütçe disiplininden bahsediyoruz. Biz bu dengeyi çok hassas yönetmeye gayret ettik. Altyapıyı buna göre güncelledik. Son 1 yılda gıda enflasyonu için önemli adımlar attık. 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz.

"İLGİ ARTTI"

Siyasi anlamda seçim iklimi bitti, siyasi belirsizlik geride kaldı, Yatırımcıların ilgisi arttı ve borsadaki rakamlara yansıdı. Mayıs'tan bu yana borsa %50'den fazla prim yaptı. Türkiye doğal büyüme politikasına evrilmiş durumda.

"BU AY ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye kur özelinde olumsuz bir süreç yaşadı. Bu ay cari denge açısından önemli. AB dışındaki pazarlarda ihracat sektörü artış yakaladı. Turizm açısından eylem ve politikalarla birlikte rekabetçi bir şekilde de bu süreci oluşturduk. Türkiye'de karşılanabilecek iç talep potansiyeli var. Fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Dengelenme süreci değişimi sert bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye katma değerli dönüşümü gerçekleştirmek durumunda.

"TÜRKİYE'NİN OLMAZSA OLMAZI BÜYÜMEDİR"

Ekonomi dış faktörlerden en az şekilde etkilenmeli. Türkiye'nin olmazsa olmazı büyümedir, Türkiye'nin doğal büyümesi %5. Enflasyonla cari denge eş güdümlü gitmek zorunda. Önümüzdeki 4 yıl politikalar açısından elimiz güçlü. En kötü senaryolara karşı hazır olmalıyız. A,B,C ve D planlarımız var.

"2022'DE SÜREÇ BİTECEK"

Bu ay içinde özellikle kamu kurumları ve kalan inşaat bölümlerinin ihaleleri tamamlanarak, bu yıl sonuna kadar en yoğun inşaat dönemine ulaşacak. Gelişmiş oyuncular bu finans merkezinde yer alacak. İstanbul Finans Merkezi'nin inşaat süreci 2022'nin başında bitecek. 2020 yılında yasal olarak bir çok açıdan alt yapıyı hızlı bir şekilde bitireceğiz.

"GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMAMIZ VAR"

2. el konut alımlarıyla ya da lüks ürünlere ilişkin vergi düzenlemesi olacak mı? sorusuna Albayrak, "Yakın vadede göreceğiz, çok geniş bir çalışmamız var. 80'lerden bugüne gelen bir vergi mimarimiz var. 1 yıldır uzun bir süreçte küresel paydaşlarla uyumlu, adaletli bir vergi reformu üzerine paket paket çalışıyoruz."

"TÜRKİYE'NİN PARA BİRİMİ TL'DİR"

Yeni süreçte çok daha net ve kararlı politika uygulayacağız. Bu ülkenin para birimi TL'dir. TL lehine adımları göreceğiz. TL mevduatları arttt. İthalat noktasında, kuru artık akıllıca yönettiğini bu çerçevedeki süreçleri daha iyi yönettiğini görüyoruz. Bu anlamda bakınca sürecin olumlu seyrettiğini görüyoruz.

"YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

Dünya çok farklı risklere gebe ama 3. ülkeler için fırsatlar doğurma ihtimali de var. Türkiye bu fırsatlara en hızlı adapte olabilecek ülkelerden biri. Ticaret savaşlarından kazançlı çıkabilecek bir ülkeyiz. İki ülkenin ilişkilerinde, ticaret hacminde iki ülkenin menfaatine bir süreci takip etmeye çalışıyoruz. ABD bizden çok daha istekli durumda.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

AB ile Gümrük Birliği Güncellemesi müzakereleri konusunda, "Gümrük birliğinde süreci yakından takip ediyoruz. Müzakereleri 2020 yılında daha da somutlaştıracağız."