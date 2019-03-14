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Bakan Berat Albayrak'tan "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninde önemli açıklamalar.

14.03.2019 21:20

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Bakana Albayrak, "Dünyanın en büyük emanetini hakkıyla taşıyabileceğini gösteren kadın olmuştur. Burada beylere seslenmek istiyorum. Saçlarının teli için dünyayı vereceğimiz çocuklarımızı kadınlara emanet ederken şirketlerimizde hangi pozisyonu kadına emanet etmekten çekiniyorsunuz?" dedi. Albayrak, "Başta kendi bakanlığım olmak üzere kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yapacağım." ifadesini kullandı. .


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