Bakan Berat Albayrak'tan G-20 mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında küresel ekonomiyi tehdit risklerine karşı tezleri otaya koyduk." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında küresel ekonomiyi tehdit risklerine karşı tezleri otaya koyduk." ifadelerine yer verdi.
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