Bakan Berat Albayrak'tan G-20 mesajı 12.04.2019 21:07

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında küresel ekonomiyi tehdit risklerine karşı tezleri otaya koyduk." ifadelerine yer verdi.