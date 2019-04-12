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Bakan Berat Albayrak'tan G-20 mesajı

12.04.2019 21:07

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında küresel ekonomiyi tehdit risklerine karşı tezleri otaya koyduk." ifadelerine yer verdi.


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