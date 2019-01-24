Bakan Berat Albayrak'tan Davos'ta önemli açıklamalar 24 Ocak 2019, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, Sadece son çeyrekte faiz giderlerinde 3 milyar TL'ye yakın tasarruf elde ettik. Reel ekonomide ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız. Reel ekonomide ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız. Turizm rakamları da çok iyi. Bütçe disiplini Türkiye ekonomisinde devam edecek." dedi.