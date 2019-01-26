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Bakan Berat Albayrak'tan BORON mesajı

26 Ocak 2019, Cumartesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tamamen yerli kaynaklarla üretilen ve bor madeninden yapılan BORON ile ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Albayrak, “En önemli yer altı kaynaklarımızdan Bor, doğal deterjana dönüştü. Vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği çevre ve insan dostu BORON Deterjanında emeği geçen başta Eti Maden olmak üzere tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.


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