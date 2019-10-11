Bakan Berat Albayrak'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz." diyen Bakan Albayrak, "Allah'ın izniyle bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Albayrak, "Barış Pınarı da terör yapılanmasını paramparça edeceğimiz, inşallah sivilleri ve insani değerleri en üstte tutarak inşallah başarıya ulaşacağımız bir operasyon olacak." şeklinde konuştu.
Bakan Berat Albayrak'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalar11.10.2019 18:44
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