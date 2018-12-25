Bakan Berat Albayrak'tan anlamlı hediye! 25 Aralık 2018, Salı

Zonguldak’ta 15 Temmuz 2016 darbe girişimden sonra Hazineye her maaşından destek veren Enver Gümüş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından özel bir şilt gönderildi. Albayrak’ın gönderdiği şilti ve mektubu alan Gümüş, “Biz bunu manevi bir duygu olarak yapıyorduk. Bu şekilde olması bizleri heyecanlandırdı” ifadelerine yer verdi.