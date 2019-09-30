Bakan Berat Albayrak’ın “Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız” mesajının anlamı ne?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Albayrak'ın açıkladığı program ile birlikte 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş oldu. Albayrak, "Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız." dedi. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayında Bakan Albayrak'ın açıklamalarını yorumladı. Müderrisoğlu, "Yeni Ekonomi Programı'nda öne çıkan husus hangisi?” sorusunu yanıtladı. Öte yandan Müderrisoğlu, Bakan Albayrak’ın “Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız." mesajının ne anlama geldiğini açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.