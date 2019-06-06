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Bakan Berat Albayrak’a Trabzon’da sevgi seli

06.06.2019 22:49

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ramazan'ın üçüncü gününde bir dizi programa katılmak ve yakınlarıyla bayramlaşmak üzere baba ocağı Trabzon'a gitti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Berat Albayrak’a büyük bir sevgi seli vardı. Albayrak vatandaşların ısrarı üzerine Trabzon için üçlü çektirdi. İşte o samimi anlar…


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