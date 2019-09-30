Haberler Web TV Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! Ekonomistler Yeni Ekonomi Programı'nı nasıl değerlendiriyor?

Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! Ekonomistler Yeni Ekonomi Programı'nı nasıl değerlendiriyor?

30.09.2019 14:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasının çizileceği Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Albayrak'ın açıkladığı program ile birlikte 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş oldu. Peki ekonomistler Yeni Ekonomi Programı'nı nasıl değerlendiriyor? Ekonomist Prof. Dr. Abuzer Pınar Yeni Ekonomi Programı'nı A haber canlı yayınında değerlendirdi. İşte Ekonomist Pınar'ın 'YEP' açıklamarı...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları