Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! Ekonomistler Yeni Ekonomi Programı'nı nasıl değerlendiriyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasının çizileceği Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Albayrak'ın açıkladığı program ile birlikte 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş oldu. Peki ekonomistler Yeni Ekonomi Programı'nı nasıl değerlendiriyor? Ekonomist Prof. Dr. Abuzer Pınar Yeni Ekonomi Programı'nı A haber canlı yayınında değerlendirdi. İşte Ekonomist Pınar'ın 'YEP' açıklamarı...
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