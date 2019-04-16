Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyaz Saray temaslarında tarihi bir görüşmeye imza attı. Bu sürpriz görüşme Albayrak ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşandı. Bakan Albayrak, ABD Başkanı ile baş başa görüşen ilk Türk bakan oldu. Bu görüşmeyi Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yorumladı. Müderrisoğlu, ''Albayrak Trump görüşmesi Türkiye açısından bir ilk ve diplomasi açısından oldukça önemli'' dedi. İşte Müderrisoğlu'nun görüşme ile ilgili yorumları...
Bakan Berat Albayrak, Trump ile görüştü! Görüşmede hangi mesajlar verildi?16.04.2019 10:54
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