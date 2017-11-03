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Bakan Berat Albayrak TANAP müjdesini verdi

03 Kasım 2017, Cuma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Beyoğlu Belediyesi tarafından 9.su düzenlenen Beyoğlu sohbetlerinde konuştu. TANAP konusunda müjdeyi veren Albayrak, 2018 yazında projenin hayata geçirileceğini açıkladı.
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