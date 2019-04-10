Bakan Berat Albayrak: Seçimden sonra da mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladı. Bakan Albayrak, ''Seçimden sonra da mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz. Bir kısım sektörlere vergi teşvikleri sağladık. Yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak, enflasyon etkisi minimum olacak bazı adımlar atacağız.'' dedi.
Bakan Berat Albayrak: Seçimden sonra da mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz10.04.2019 11:58
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