Bakan Berat Albayrak neden hedefte? 05.05.2019 01:24

IMF’ye borcunu bitiren, ekonomik bağımlılığını sonlandıran Türkiye işte o tarihten itibaren yoğun bir manipülatif saldırının boyunduruğuna sokulacaktı. Provokasyonlarla, iftiralarla, silahla diz çöktüremedikleri Türkiye’yi, bundan sonraki süreçlerde ekonomik spekülasyonlarla sarsacaklardı. Öyle ki, küresel sermaye tetikçileri Hazne ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak üzerinden kara propagandaya başlayarak Türk ekonomisini hedefe koydu. İşte Türk ekonomisini kuşatma planının perde arkası analiz haberimizde...