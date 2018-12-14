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Bakan Berat Albayrak müjdeledi! Pazartesiden itibaren...

14 Aralık 2018, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Albayrak yayınladığı mesajda; "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak" açıklamasında bulundu.


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