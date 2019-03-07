Bakan Berat Albayrak Finans Merkezi Konferansı'nda açıklamalarda bulundu 07.03.2019 20:57

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da gerçekleştirilen Finans Merkezi Konferansı'nda konuştu. Albayrak, "Sermaye piyasalarımızı daha da derinleştireceğiz. Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz. Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız." ifadesini kullandı.