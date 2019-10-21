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Bakan Berat Albayrak duyurdu! Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor...

21.10.2019 19:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurdu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor." ifadelerini kullandı.


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