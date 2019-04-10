Bakan Berat Albayrak: Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladı. Bakan Albayrak, ''Enerji girişim sermaye ve gayrimenkul fonu kuruyoruz. Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemini ele alacağız. Kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz.'' dedi.
Bakan Berat Albayrak: Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak10.04.2019 11:40
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