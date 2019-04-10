Haberler Web TV Bakan Berat Albayrak: Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak

Bakan Berat Albayrak: Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak

10.04.2019 11:40

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladı. Bakan Albayrak, ''Enerji girişim sermaye ve gayrimenkul fonu kuruyoruz. Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemini ele alacağız. Kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz.'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları