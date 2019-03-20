Bakan Berat Albayrak babası Sadık Albayrak ile aile mezarlığını ziyaret edip dua etti 20.03.2019 13:18

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'daki programı sonrası memleketi Dernekpazarı'nı ziyaret etti. Burada babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak ile birlikte aile mezarlığına giderek dua etti.