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Bakan Berat Albayrak babası Sadık Albayrak ile aile mezarlığını ziyaret edip dua etti

20.03.2019 13:18

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'daki programı sonrası memleketi Dernekpazarı'nı ziyaret etti. Burada babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak ile birlikte aile mezarlığına giderek dua etti.


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