Bakan Bekir Pakdemirli'den İzmir Karabağlar’daki yangın hakkında yeni açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki yangın hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız." dedi. Pakdemirli ayrıca, "Havada 19 helikopterimiz var. 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personelle yangına müdahale ediyoruz." şeklinde konuştu.
Bakan Bekir Pakdemirli'den İzmir Karabağlar’daki yangın hakkında yeni açıklama19.08.2019 20:36
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