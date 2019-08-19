Haberler Web TV Bakan Bekir Pakdemirli'den İzmir Karabağlar’daki yangın hakkında yeni açıklama

Bakan Bekir Pakdemirli'den İzmir Karabağlar’daki yangın hakkında yeni açıklama

19.08.2019 20:36

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki yangın hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız." dedi. Pakdemirli ayrıca, "Havada 19 helikopterimiz var. 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personelle yangına müdahale ediyoruz." şeklinde konuştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları