Bakan Albayrak'tan "Yavuz" mesajı: Pruvası neta, bahtı açık olsun 20.06.2019 17:27

Sondaj çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemiz ve milletimizin menfaatleri için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.

Akdeniz'de sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih'ten sonra Yavuz'un da bugün dümen kıracağını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pruvası neta, bahtı açık olsun" dedi.

Berat Albayrak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve milletimizin menfaatleri için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Fatih'ten sonra ikinci arama-sondaj gemimiz Yavuz da bugün Akdeniz'e dümen kırıyor. Pruvası neta, bahtı açık olsun." ifadelerine yer verdi.