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Bakan Albayrak'tan Suriye sınırında açıklamalar

07 Şubat 2018, Çarşamba

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde roketli saldırılarda şehit olan Ahmet Şanverdi, Fatma Avlar ve Rifat Sinirli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerin ardından bölgede incelemelerde bulunan Bakan Albayrak kritik açıklamalarda bulundu.

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