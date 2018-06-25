Bakan Albayrak'tan seçim paylaşımı 25 Haziran 2018, Pazartesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; seçim sonuçlarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Albayrak tweetinde, "Büyük ve Güçlü Türkiye idealine sahip çıkan milletimize teşekkür ediyoruz. Gayret bizim, Zafer Allah'ındır. Bu millet için, bu milletin hayalleri için gece gündüz demeden çalışmaya DEVAM." dedi.