Haberler Web TV Bakan Albayrak'tan önemli mesaj! "Bu ay tek haneye düşecek"

Bakan Albayrak'tan önemli mesaj! "Bu ay tek haneye düşecek"

09.09.2019 22:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’da ekonomistlerle bir araya geldi. Toplantıdan enflasyondan bütçe açığına, banka kredilerinden kurumlar vergisindeki indirime kadar birçok önemli konu öne çıktı. Ekonomistler yaklaşık 5 saat süren toplantıda öne çıkan mesajları paylaştı. Önemli başlıklar enflasyon ve cari açıktı. Bakan Berat Albayrak, enflasyonda bu ay tek hanenin görüleceğini orta uzun vadede ise %5'in altına ineceğini açıkladı. İşte o toplantıdan önemli mesajlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları