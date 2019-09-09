Bakan Albayrak'tan önemli mesaj! "Bu ay tek haneye düşecek" 09.09.2019 22:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’da ekonomistlerle bir araya geldi. Toplantıdan enflasyondan bütçe açığına, banka kredilerinden kurumlar vergisindeki indirime kadar birçok önemli konu öne çıktı. Ekonomistler yaklaşık 5 saat süren toplantıda öne çıkan mesajları paylaştı. Önemli başlıklar enflasyon ve cari açıktı. Bakan Berat Albayrak, enflasyonda bu ay tek hanenin görüleceğini orta uzun vadede ise %5'in altına ineceğini açıkladı. İşte o toplantıdan önemli mesajlar...