Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’da ekonomistlerle bir araya geldi. Toplantıdan enflasyondan bütçe açığına, banka kredilerinden kurumlar vergisindeki indirime kadar birçok önemli konu öne çıktı. Ekonomistler yaklaşık 5 saat süren toplantıda öne çıkan mesajları paylaştı. Önemli başlıklar enflasyon ve cari açıktı. Bakan Berat Albayrak, enflasyonda bu ay tek hanenin görüleceğini orta uzun vadede ise %5'in altına ineceğini açıkladı. İşte o toplantıdan önemli mesajlar...
Bakan Albayrak'tan önemli mesaj! "Bu ay tek haneye düşecek"09.09.2019 22:24
- Bakan Albayrak'tan önemli mesaj! "Bu ay tek haneye düşecek"
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