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Bakan Albayrak'tan önemli mesaj

22 Kasım 2018, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır." dedi.


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