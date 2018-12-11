Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar11 Aralık 2018, Salı
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