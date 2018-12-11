Haberler Web TV Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

11 Aralık 2018, Salı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları