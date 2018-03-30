Yol Durumu

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

29 Mart 2018, Perşembe

Enerji Bakanı Albayrak, ''Konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz'' dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji Verimliliği Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada "Konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz. Bu ekosistemin merkezinde konutu oturttuğumuz çok büyük bir potansiyel var." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları