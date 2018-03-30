Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar 29 Mart 2018, Perşembe

Enerji Bakanı Albayrak, ''Konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz'' dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji Verimliliği Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada "Konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz. Bu ekosistemin merkezinde konutu oturttuğumuz çok büyük bir potansiyel var." dedi.