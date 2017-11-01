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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

01 Kasım 2017, Çarşamba
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Rüzgar Enerji Zirvesi'nde konuştu
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