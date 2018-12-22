Bakan Albayrak'tan 'Necip Fazıl Ödülleri'ne özel paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Necip Fazıl Ödülleri" töreninde ödül alanları tebrik etti. Bakan Albayrak sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Büyük düşünce ve aksiyon insanı Üstad Necip Fazıl'ı, ondan feyz alarak kültür ve düşünce dünyamıza katkıda bulunan bugünün münevverlerini takdir gecesi olan "Necip Fazıl Ödülleri" vesilesi ile bir kez daha andık. Ödül alanları ve gecede emeği geçenleri tebrik ediyoruz." İfadelerini kullandı. Ayrıca Albayrak Necip Fazıl Kısakürek için hazırlanmış bir animasyonu da Twitter hesabından paylaştı...
Bakan Albayrak'tan 'Necip Fazıl Ödülleri'ne özel paylaşım22 Aralık 2018, Cumartesi
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