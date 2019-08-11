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Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

11.08.2019 11:23

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren mübarek Kurban Bayramı’nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam dünyasına huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederim." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, "Birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren mübarek Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam dünyasına huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederim." dedi.

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