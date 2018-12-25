Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar." dedi.
Bakan Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı!25 Aralık 2018, Salı
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