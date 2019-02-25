Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz 25.02.2019 16:43

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantı ile yeni istihdam seferberliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2009 yılında bu yana yaklaşık 10 milyon yeni istihdam oluşturuldu. 2019'da da 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi.