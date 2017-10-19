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Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

18 Ekim 2017, Çarşamba
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 50 yıl sonra evine elektrik verilmesini sağladığı 91 yaşındaki Hesna Uslu'yu konutunda ziyaret etti.
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