Bakan Albayrak'tan Hakan Atilla açıklaması 24.07.2019 13:03

Son dakika haberi... ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Atilla'yı, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aile bireylerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve öteki ilgililer karşıladı. Bakan Albayrak karşılama sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, ''Hayırlı ve çok güzel bir gün oldu. Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü evlatlar yetiştirdiğine bir kez daha şahit oldum.'' dedi.