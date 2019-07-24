Haberler Web TV Bakan Albayrak'tan Hakan Atilla açıklaması

Bakan Albayrak'tan Hakan Atilla açıklaması

24.07.2019 13:03

Son dakika haberi... ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Atilla'yı, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aile bireylerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve öteki ilgililer karşıladı. Bakan Albayrak karşılama sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, ''Hayırlı ve çok güzel bir gün oldu. Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü evlatlar yetiştirdiğine bir kez daha şahit oldum.'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları