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Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

04.03.2019 11:18

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti." dedi.


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