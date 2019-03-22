Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar: Gezi'deki gibi... 22.03.2019 22:22

A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisine yapılan saldırıları ilgili konuştu. Bakan Albayrak, "Bugün Türkiye seçime giderken son dönemde özellikle aynı Gezi'deki gibi sosyal medyada manipülatif bir süreç var. Güçlü kırılganlıklar rayına oturmuş durumda..." ifadelerini kullandı.